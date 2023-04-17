Житель Екатеринбурга получил квитанцию ЖКХ с перерасчетом на 25 тысяч рублей

Жителю Екатеринбурга пришел счет по коммунальным платежам за март с 25 тыс рублей. Такой перерасчет ему сделали коммунальные службы за 2-х комнатную квартиру.

О квитанции размером с заработную плату местный житель рассказал редакции портала Е1. По данным мужчины, новые начисления были получены по всем строчкам квитанции. Сюда вошли счета за общедомовое имущество и индивидуальное потребление.

В первом случае перерасчет сделали в пользу екатеринбуржца, а во втором случае — в свою пользу. За содержание жилища с января по февраль он получил к оплате 25 128 рублей. Причиной изменения в квитанции ЖКХ стало увеличение числа прописанных там жителей. Но сам екатеринбуржец говорит, что совершенно ничего не менялось.

В Едином расчетном центре считают, что перерасчет сделан из-за отсутствия приборов индивидуального учета.