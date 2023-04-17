Жюри шоу «Маска» не смогло определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим

В феврале на канале НТВ стартовал очередной сезон популярного телевизионного шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 16 апреля, российские телезрители увидели полуфинал проекта.

По всей видимости, самым главным событием вечера стало участие в телешоу двух новых персонажей. Но не нужно забывать об основном составе участников. Среди всех героев в этом сезоне необходимо отметить Скорпиона.

Конкурсант, который прикрывается маской этого насекомого, решил поддержать исполнительницу Максим. Скорпион исполнив ее популярную песню «Знаешь ли ты».

На этот раз звездное жюри не смогло прийти к общему решению, кто именно прячется под данной маской. Более того, судьи по-прежнему не могут определить пол Скорпиона.