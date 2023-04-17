Зрители из США раскритиковали культовый советский кинофильм-сказку «Морозко»

В США невзлюбили советский кинофильм-сказку «Морозко». По мнению критиков, произошло так из-за разницы в менталитете и культуре американцев.

Лента прославленного режиссера Александра Роу «Морозко» вышла на экране в 1964 году. В СССР картину многие полюбили, но в Штатах фильм назвали нелепым и даже страшным. Стоит сказать, что гневных отзывов было очень много. «Морозко» получил 6,3 балла по рейтингу IMBD. Консультативный совет по кинематографии Америки наградил «Морозко» Award of Excellence за лучший сценарий для просмотра в кругу семьи. Однако рядовые телезрители США нашли немало моментов, которые им не понравились.

К примеру, по их мнению, внешне привлекательные люди в сказке - хорошие персонажи. Злые и плохие выглядят непривлекательно. Негативно также высказывались по поводу сюжета фильма.

Поверьте мне, этот фильм людям причиняет боль.

Нет в нем абсолютно никакого смысла!

Содержание фильма ужасно. Этот фильм — позор.