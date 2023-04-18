49-летняя Наташа Королева продемонстрировала фигуру в бикини собственной коллекции

Наташа Королева активно ведет соцсети. Она часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. На днях певица решила показать поклонникам свою фигуру, одев бикини из собственной коллекции. Дополнила образ звезда накидкой из круизной коллекции, которая была созданна вместе с дизайнером на основе ее песни.

«Это у меня синяя ласточка. Очень удобный купальник. Он хорошо держит немаленькую грудь, также комфортные плавки и летящий халатик», — подписала снимок 49-летняя артистка.

Как сообщила Наташа, она представляет летнюю коллекцию по мотивам ее любимых композиций. Королева призналась, что довольна полученым результатом.

Фанаты оценили фигуру знаменитости. Они отметили, что синий цвет исполнительнице очень идет.