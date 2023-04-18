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Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

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Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
В Мире
Фото из открытых источников

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы. Одним из них были отношения между США и Китаем. 

По итогам обсуждения этого вопроса министры иностранных дел сделали заявление в адрес Китая, в котором предложили китайскому политическому руководству вступить в переговоры с США по снижению рисков в противостоянии между этими государствами. Министры выразили обеспокоенность в связи с расширением Китаем своего ядерного оружия, с производством новых систем доставки. 

Они считают, что Китаю следует принять меры для того, чтобы его политика в этом отношении была более прозрачной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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