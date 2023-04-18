Агата Муцениеце начала работу над многосерийным фильмом Сергея Жукова «Плакса»

Агата Муцениеце впервые примерит роль экранной матери подростка. Как сообщила пресс-служба канала СТС, она сыграет мать главной героини Маши в многосерийном фильме «Плакса» лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова.

Экранной дочерью Агаты станет дочь артиста, а супругом— Роман Маякин. По сюжету фильма отец Маши остался без работы, поэтому семья решала переехать к бабушке в небольшой Новоморск. После обучения в элитной гимназии на Рублевке школьнице непросто смириться с провинциальной школой и ее порядками.

Одноклассники девушки во главе с лидером школы и Крис не в восторге от новенькой. Они постоянно травят Машу. Тогда девочка собирает группу «Плакса».

Примечательно, что съемки музыкальной драмы стартовали в Москве. Позже группа переедет в Сочи. Там будут сниматься главные сцены.