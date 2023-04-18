АиФ: Актриса Яна Поплавская высказалась о позрном поведении Верки Сердючки

Андрей Данилко, выступающий под со сценическим именем Верка Сердючка, на днях вспомнил в интервью своё выступление на «Евровидении-2007». Украинский артист оправдался, что российские зрители его не правильно поняли, а он пел «Лаша Тумбай», а не «Раша гудбай».

По этому поводу высказалась Яна Поплавская. Она отметила, что каждый человек должен быть в ответе за высказанную позицию. Однако не у всех артистов это получается это. Как отметила актриса, Данилко в свои 50 лет давно не подросток, которого «мотает».

Поплавская добавила, что не стоит «плевать зрителю в лицо», чтобы затем не оправдываться.

«Эти люди обнаружили, что за рубежом не нужны. А кушать-то хочется! Остаётся положить зубы на полку. Поэтому решили ломануться обратно, да переобуваются так, что тапочки в воздух летят. Но вот что хочу сказать: слово не воробей, если выскочит — не поймаешь. Ребят, открывали рты осознанно, формулировали свои мысли. А теперь нас возьмите обратно?

Кому ты на хрен нужен, если нет народа, который тебя сделал известным? Что ты плюешь ему в лицо? А после этого говоришь, что “неправильно поняли”. Они не дураки!»