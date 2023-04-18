Аллу Пугачеву раскритиковали из-за чрезмерного использования фотошопа на ее новом фото

Уехавшая в Израиль Алла Борисовна Пугачева, которая отпраздновала на днях 74-летие, удивила поклонников новой фотографией. В своей соцсети она опубликовала снимок и адресовала слова благодарности всем тем, кто поздравил ее с очередным днем рождения. Артистка отметила его 15 апреля.

«Спасибо всем, кто меня поздравил с днем рождения. Здоровья, благополучия, верности надежде и мечте», — пишет Примадонна под фото.

Многие интернет-пользователи в комментариях отметили, что они совершенно не узнали артистку в кадре. По мнению большинства поклонников, Пугачева переборщила с обработкой фотоснимка. Также фанаты попросили артистку в следующий раз не увлекаться фотошопом.