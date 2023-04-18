Анастасия Волочкова похвасталась лицом после процедур омоложения

Анастасия Волочкова в очередной раз заинтриговала своих подписичков. В личном микроблоге балерина опубликовала видео, на котором лежит в кресле у косметолога.

Звезда посетила клинику, где рассказала, что ухаживает за кожей при помощи русской бани и ледяной купели. К тому же, 47-летняя танцовщица призналась, что делала лишь некоторые аппаратные процедуры.

"Дело в том, что здесь работают потрясающие люди, меня они практически уговорили, чтобы с собой что-то сделать," - сказала Волочкова.

Также Анастасия упомянула о своих «секретах» красоты. Среди них - употребление свежей клубники, прохладного просекко, регулярные походы в баню, ледяные купели, отдых на Мальдивах.

Стоит сказать, что поведение балерины в этот встревожило ее фанатов. Поклонники заподозрили, что даже в кресле у косметолога она была в нетрезвом состоянии.