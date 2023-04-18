Андрей Данилко признался, что ситуация с песней Dancing Lasha Tumbai его повергла в шок

Одну из строчек композиции Андрея Данилко (Верка Сердючка), в которой многие россияне расслышали неуважительное отношение к РФ, по сегодняшний день активно обсуждают в Сети. Артист из-за этого вынужденно распрощался с российской аудиторией, что для него оказалось настоящим ударом.

Исполнитель уверяет, что в его хите Dancing Lasha Tumbai невозможно было услышать оскорбительные слова в адрес России. По словам Данилко, люди расценили это как «плевок в лицо стране».

«Люди, которые всегда хорошо ко мне относились или даже с любовью, реально поверили, что я плюнул России в лицо. Я в ужасе», — признался Андрей.

Он добавил, что до начала конфликта его обожали в РФ и часто приглашали выступать на корпоративах. В связи с боевыми действиями на Украине певец отказался от своих гастролей на время, после чего возобновил концертную деятельность в Америке и Европе.