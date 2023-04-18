Артист SHAMAN выполнил обещание, которое дал Алле Пугачевой в 2013 году

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал обещание Алле Пугачевой еще 10 лет назад. И нужно сказать, что певец сдержал свое слово. В 2013 году исполнитель принял участие в шоу «Фактор А» в 2013 году, заняв заслуженно третье место.

Примадонна тогда являлась председателем жюри. Один из интернет-пользователей вспомнил об этом, смонтировав видеоролик с нарезкой отрывков одного из выпусков телепроекта. В кадре Пугачева делает выбор между Ярославом и другим вокалистом — артистом Мали. В итоге Алла Борисовна отдала предпочтение сопернику Дронова.

«Вы обо еще мне услышите», — ответил SHAMAN.

Автор видеоролика отметил, что певец сдержал слово, данное Примадонне. Он также показал отрывки из выступлений SHAMANа при полных залах зрителей.