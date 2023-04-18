Что случилось за год с ведущими телешоу «Орел и Решка», закрывшегося после начала СВО РФ

У Насти Ивлеевой выдался «урожайным»: помимо собственного «Агент-шоу» на Ютуб, она появилась в программе «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» и сериале «Монастырь» «Кинопоиска».

Антон Птушкин после событий 24 февраля выпустил антивоенное видео. Он попросил поклонников отписаться, если они ждут от него тревел-контента, поскольку в ближайшее время его не будет. Позже Антон, который родился в Луганске, стал говорить только на украинском языке, создал канал на YouTube, где рассказывает, живет его страна. Летом Антон вместе с ресторатором Мишей Кацуриным запустили фуд-тревел-шоу, отснятое еще до 24 февраля.

Регина Тодоренко после 24 февраля 2022 года написала в соцсетях, что хочет мира, выложив фото украинских детей. Ведущая приняла участие в «Ледниковом периоде» и программе «Пятница с Региной» на YouTube-канале.

Коля Серга сперва вступил в ВСУ, а с лета 2022 года ездит по городам Украины с «Культурным десантом» . В интервью он назвал Россию врагом.

Леся Никитюк сейчас занимается волонтерством и проектами, запланированными на 2022 год. Она сыграла Лесю Украинку в телесериале «Часова варта». Также ведущая будет сниматься в шоу «Холостячка».



