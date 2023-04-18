Данила Козловский обвинил всех своих критиков в хайпе на его имени

Известный актёр Данила Козловский впервые опроверг все выдвинутые обвинения в эмиграции. Он также ответил своим критикам, которые призывают признать его иноагентом.

Напомним, Виталий Бородин, являющийся главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, обратился в прокуратуру с заявлением о проверке высказываний Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. В ответ актер выдержал паузу, после чего написал обращение в Телеграм.

Как утверждает Данила, он не получает деньги из иностранных источников, поэтому причислить его к иностранным агентам не получится. Артист оправдался, что покидает РФ с целью воспитания дочери, которая сейчас в Америке. Также он заметил, что не призывал никогда россиян выходить на митинги, а Бородин попросту вырвал фразу из контекста, поскольку подобные слова он говорил на съемочной площадке, объясняя сценические задачи актерам.

"Господин Бородин перегружает систематически правоохранительную систему, вынуждая еженедельно работать над очередной жалобой на знаменитого человека. Делает он это с целью увеличения популярности на политической арене в турбулентные времена", — написал Козловский, отрицая все в свой адрес обвинения.