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Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

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Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств представителями администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По данным ряда источников, причиной обращения стала информация о большом количестве закупленных Смольным ботов для накрутки голосов в опросе по петиции за отставку петербургского градоначальника.

Обращение Бастрыкину Власов направил во вторник, 18 апреля, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Депутат обращает внимание на проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о выделении 980 миллионов рублей на работу новой структуры, ответственной за освещение городской повестки в медиа и социальных сетях. При этом, исходя из информации, представленной в СМИ, большое количество бюджетных средств, выделяемых в рамках улучшения имиджа и репутации петербургских властей, направляются на такие мероприятия как закупка ботов (программ, имитирующих поведение пользователей интернета) и накрутка голосов в социальных сетях, телеграм-каналах и СМИ, что в конечном итоге дает недостоверную информацию по тем или иным важным вопросам города.

«В СМИ была опубликована информация о выделении 10 млн руб. на услуги по накрутке ботов для поддержки проектов губернатора Санкт-Петербурга. Помимо того, что данные выплаты не могут являться целевыми, но исходя из представленной информации имеются серьезные основания полагать, что данные проекты могут носить фиктивный характер, целью которых было получение денежных средств из бюджета Петербурга. Ранее была опубликована информация о механизме вывода денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга группой должностных лиц. Сообщается, что по заданию пресс-секретаря Администрации губернатора Санкт-Петербурга Карпушиной Инны Сергеевны при содействии руководителя ЦУР Санкт-Петербурга Елены Никитиной был осуществлен вывод средств на Николая Камнева, который активно демонстрирует лояльность действующему губернатору Санкт-Петербурга», – говорится в обращении Василия Власова.

В связи с тем, что подобного рода действия имеют место быть в высших эшелонах власти Северной столицы, а доверие в вопросе проведения беспристрастного расследования по этим фактам к органам государственной власти Санкт-Петербурга отсутствует, депутат направил письмо непосредственно в Центральный аппарат Следственного комитета России с просьбой провести соответствующую проверку и, в случае выявления правонарушений, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Стоит отметить, что обращение парламентарий направил после того, как в СМИ появилась информация о массовых накрутках голосов в опросе по петиции за отставку губернатора Александра Беглова, опубликованной в минувший понедельник, 17 апреля. Всего за сутки участие в голосовании приняли более 700 тысяч петербуржцев, абсолютное большинство которых поддерживает инициативу. Однако, как рассказал журналистам источник в пресс-службе Смольного, сотрудники городской администрации начали активно связываться со всеми сервисами, способными предоставить ботов для того, чтобы немного улучшить ситуацию, хотя, по его словам, и Елена Никитина, и рядовые сотрудники пресс-службы понимают, что справиться с петербуржцами практически невозможно.

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