Дмитрий Маликов предупредил взрослых артистов России об опасности входить в молодежную музыку

Дмитрий Маликов считает, в России взрослым артистам опасно входить в молодежную музыку. По словам исполнителя, все попытки певцов старшего возраста интегрироваться в сферу молодежного творчества являются неестественными и даже «фриковыми». Сблизить же два поколения можно легко путем коллабораций.

«Нужно искать, нужно общаться, друг друга "оплодотворять" творческими идеями. Появляется много исполнителей, многих даже не знаю. Отдаленно знают меня как человека, который снимался в рекламе "Озона". Хотя не теряю надежду сделать песню, которая полюбят все поколения», — сказал Маликов.

Музыкант рассказал о планах по созданию интернет-платформы, которая будет предназначена для изучения молодым поколением классической музыки. Певец уверен, что к его мнению молодежь обязательно прислушается.