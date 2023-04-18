Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что минимум три месяца состоит в отношениях и что очень счастлив.

Я в одночасье, в одну секунду решил, что нужно преобразиться в канун Нового года. А затем в моей жизни появилась любовь, захотелось, чтобы человек, который рядом, получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто рядом с ним спит. Да, мое сердце сейчас не свободно. На старости лет нужно же было так умудриться, - признался Киркоров.

Певец не захотел уточнять, кто эта загадочная незнакомка. А поклонники начали строить догадки. Еще недавно поп-королю приписывали отношения с Катей Гусевой, хотя артист неоднократно признавался, что для него главной женщиной в жизни является Алла Борисовна Пугачева.