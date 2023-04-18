«Известия»: Актриса РФ Юлия Пересильд заявила, что ей срочно нужен 1 миллиард рублей

После закрытого показа фильма «Вызов», который сняли в космосе, главная героиня проекта Юлия Пересильд привлекла к себе много внимания общественности. На днях звезда кино заявила, что хочет получить 1 миллиард рублей для того, чтобы сделать некоторые добрые дела в стране.

Если речь идет про миллиарды, конечно, сразу начала строить бы реабилитационный центр. Его врачебная команда собрана. Знаю, что такого центра нет в Европе. Идея очень мощная, очень крутая, - сообщила актриса.

Юлия при этом добавила, что ее благотворительный фонд под названием «Галчонок» надеялся на получение финансовой помощи после съемок на МКС, однако, к сожалению, этого не произошло. Теперь артистка продвигает в СМИ идею реабилитационного центра для людей с ДПЦ для того, чтобы привлечь в организацию новых жертвователей.