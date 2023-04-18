Яна Поплавская сообщила, что Андрей Данилко переобувается так, что тапочки в воздух летят

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, в новом интервью вспомнил свое выступление на «Евровидении-2007», когда исполнил песню Dancing Lasha Tumbai. По словам Народного артиста Украины, произошло недоразумение: он пел Lasha Tumbai, а россиянам послышалось Russia goodbye.

Актриса Яна Поплавская считает, что человек должен отвечать за свою позицию, а певец певец переобувается настолько быстро, что тапочки летят.

«Позиция – это главное для любого человека. Если высказал свою позицию, должен понимать, что за обязан за нее отвечать. Но у некоторых артистов язык без костей. Если за свою позицию отвечаешь, должен за нее страдать и бороться. Именно это могу сказать о Данилко. Взрослый, сложившийся человек, которому почти 50 лет. Не подросток, которого все время «мотает». Эти люди обнаружили, что там не нужны никому совсем. А кушать хочется! Остаётся одно: положить на полку зубы. Они решили обратно ломануться. И сейчас переобуваются на ходу так, что тапочки в воздух летят».

При этом ведущая подчеркнула, что она не ерничает, а излагает взвешенную позицию.

«Слово не воробей, выскочит - не поймаешь. Открывали вы рты, осознанно формулировали мысли. И теперь что? Возьмите обратно нас?» - возмутилась Поплавская.

Но Яна добавляет, что Россия - православная страна, где есть человеколюбие.

«Люди у нас добрые, имею в виду простой народ. Кто такой простой народ? Зрители. Что ты ему плюешь в лицо, зачем гадишь? А затем говоришь, что тебя «поняли неправильно». Ребята, люди не дураки!» - заключает артистка.