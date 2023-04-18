Яна Рудковская выступила за присуждение Юлии Пересильд звания Героя РФ

Яна Рудковская в своем Телеграм-канале решила поддержать идею присудить звание Героя РФ актрисе Юлии Пересильд. Звезда кино сыграла главную роль в новой отечественной кинокартине «Вызов», снятой на МКС (Международной космической станции).

«Юля переступила через свой страх, она поднялась к звездам ради ремесла, ради зрителей, ради профессии. Сама засияла, настоящих звезд отличает не наряд или бренды, приемы или красные дорожки. Их отличает трудолюбие, бешеное упорство, привычка подниматься и снова идти вперед. В случае Юли — взлетать вверх», — пишет продюсер.

Рудковская добавила, что полностью согласна с предложением присвоить Юлии Пересильд звание Героя Российской Федерации. Она считает, что артистка пошла на огромные риски ради съемок фильма, чем и заслужила это звание.