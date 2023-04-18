Как выглядит актер, сыгравший в юности Мехмета в фильме «Великолепный век», спустя 12 лет

Зрители фильма «Великолепный век» обожали справедливого Мехмета. Его смерть от рук Махидевран для поклонников сериала стала большой трагедией. Но этого героя в зависимости от возрастных периодов играли сразу несколько киноактеров.

Юного Мехмета сыграл актер Ард Анарат. Именно "Великолепный век" открыл для юной звезды дверь в мир большого кино. После окончания проекта он принял участие в съемках картины «Галип Дервиш», но не запомнился так сильно зрителям. А вот в нашумевшем фильме «Воскресший Эртугрул», сыграв Дюндара Арду, он снова покорил сердца поклонников турецких телесериалов.

В фильмографии актера сейчас более 13 ролей. В том числе Ард принимал участие в таких популярных лентах как «Чукур» и «Ты моя Родина». Сегодня в актере практически невозможно узнать того юного мальчика Мехмета. Анарат превратился в статного красавчика.