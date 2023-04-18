Михайлов резко отреагировал на слова Киркорова об участии в СВО ВС РФ в колготках

Народный артист Александр Михайлов резко прокомментировал слова Филиппа Киркорова, который ранее заявил, что готов пойти на СВО ВС РФ «в своих полупрозрачных колготках», если это сможет помочь.

«Пошли они в задницу, эти... Господь этим людям не дал чувства меры и стыда. Ничего нового. За нами победа», - кратко сказал Михайлов.

Напомним, что поп-король отреагировал на «шутку» Максима Галкина* (признан иноагентом). Юморист пошутил, что «если Филипп Киркоров в полупрозрачных колготках появится на передовой, перемирие обеспечено».

Артист ответил, что «если это сможет спасти ситуацию», он готов.

«Ради сохранения мира, если нужно, пойду на передовую в колготах. Если это как-либо спасёт ситуацию. Меня не испугать ничем», – отметил король отечественной эстрады.