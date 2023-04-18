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МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле

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МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую операцию. На эту тему решил высказатся пластический хирург Александр Вдовин.

Скорее всего, изменения во внешности артистки связаны с тем, что она давно не посещала косметолога.

У нее поддернута верхняя губа. Добиться этого можно двумя способами: при помощи инъекций или операций булхорн. Сложно сказать, что это, поскольку Алла на последних фото использовала фильтры и фотошоп, - заявил Вдовин.


Хирург добавил, что у Пугачевой наблюдается птозирование нижней трети лица, поэтому она нуждается в аппаратных технологиях. К тому же, певице не нужно делать больше пластических операций, запрещенных в силу ее пожилого возраста.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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