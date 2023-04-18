МК: Из-за любимой женщины певец из РФ Прохор Шаляпин решил уменьшить свой важный орган

Российский исполнитель Прохор Шаляпин в недавнем интервью признался, что сделал пластическую операцию по уменьшению важного органа. На это его сподвигла любимая женщина. Ее личность артист оставил в тайне, пишет «Московский комсомолец».

Я, признаюсь, немножко уменьшал в свое время нос, если бы не любимая женщина, которая меня сподвигла на это, никогда не решился пойти на это. Два года назад вставлял золотые нити, однако позже понял, что этого можно избежать, пользуясь коллагеном и гиалуроном, - сказал Шаляпин.

Прохор также признался, что пока не планирует обращаться к услугам пластических хирургов, хотя хорошо к ним относится. Он считает, что оперативное вмешательство должно быть своевременным и по назначению врача. По словам певца, в настоящее время он обходится только профессиональными уходовыми средствами.