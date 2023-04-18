МК: Врач-хирург Вдовин поставил певице РФ Пугачёвой в Израиле неутешительный диагноз

Певица РФ Алла Пугачёва отметила 74-летие и уже оказалась в центре обсуждений из-за снимков, опубликованных в соцсетях. Некоторые поклонники предположили, что в Израиле артистка сделала пластику, а другие заявили, что Примадонна осваивает фотошоп. Пластический хирург Александр Вдовин решил рассказать, с чем такие связаны изменения во внешности. Судя по фото, Пугачёва давно не посещала косметологов, поэтому выглядит не идеально. Сейчас у нее наблюдается птозирование нижней трети лица, поэтому Алла Борисовна нуждается в аппаратных технологиях и инъекционных методиках для восстановления плотности кожи.

Также врач-хирург отметил отёчность под глазами у артистки. Он посоветовал Пугачевой пройти обследование, чтобы понять их природу. Вдовин также не рекомендует Примадонне не прибегать к пластике, поскольку операции ей запрещены из-за возраста. В данном случае лучше провести аппаратные процедуры и инъекции, заключил эксперт.