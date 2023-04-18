Многодетная певица из РФ Валерия проинформировала об отношении детей к отцу Шульгину

Певица из РФ Валерия сейчас счастлива в браке с российским продюсером Иосифом Пригожиным. Их официальные отношения длятся 20 лет. Недавно артистка вспомнила о непростой жизни с первым мужем Александром Шульгиным. В программе «Ваша Наташа» звезда рассказала, как ее дети относятся к биологическому отцу.

Из-за многочисленных конфликтов с отцом у дочери певицы Шены даже в одно время наблюдались панические атаки. Сыновья артистки тоже получили психологическую травму. Наследникам Валерии помогли занятия с психологами.

«Думаю, что сейчас проблем нет. Дети все отпустили, простили, забыли. Даже при встрече они не здороваются», — сказала исполнительница.