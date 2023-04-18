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Музыкальный критик Соседов заявил, что в голосе Ольги Бузовой «нет ничего особенного»

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Музыкальный критик Соседов заявил, что в голосе Ольги Бузовой «нет ничего особенного»
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов высмеял слова Ольги Бузовой о том, что у нее красивый голос и абсолютный слух. По мнению музыкального критика, артисты, обладающие идеальным слухом, с легкостью называют любую сыгранную ноту, не глядя на инструмент.

«Он спиной стоит, слышит звук, тут же называет ноту, которая звучит, в какой октаве  звучит», — объясняет эксперт.

Соседов уверен, что Ольга не обладает этой способностью. Также критик добавил, что не может назвать голос Бузовой красивым.

«У нее обычный тембр, не раздражающий, хотя особой красотой не обладает. На вкус и цвет, как говорится, ничего особенного в голосе нет», — резюмирует Сергей Васильевич.

Напомним, накануне певица заявила, что она обладает красивым голосом. По словам ведущей, ее педагог по вокалу Дина Кузнецова сказала, что та обладает тремя октавами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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