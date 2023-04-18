На телеэкранах вышел новый выпуск 4-го сезона шоу «Звезды в Африке», где участники считали кур и теряли зубы

Новый сезон шоу «Новые звезды в Африке» удивляет зрителей и участников жесткими правилами. Кроме отсутствия кухонной утвари и элементарной еды, участникам непросто заработать монеты. Они вынуждены вести себя очень жестко и убирать с проекта самых сильных соперников.

Известно, что два раза претендентом на выбывание становилась Наталия Медведева. Мария Погребняк заняла позицию лидера с первого выпуска и ребята ее опасались. На самом деле роль «серого кардинала» досталась Ивану Пышненко, который нередко манипулировал участниками, не принимая сторону ни одного из них. В итоге предложил коалициям заключить перемирие, договорившись предварительно о голосовании.

Также в новом выпуске 4-го сезона в испытании за монеты участникам необходимо было совершить невозможное - поместить голову в аквариум со змеями, рукой провести по лабиринту и найти там монеты. К сожалению, Денис Лебедев достал только одну монету, а две другие - рэпер ST Александр Степанов. При голосовании на изгнание из шоу, полученный боксером иммунитет внес разногласия в созданные ранее коалиции.