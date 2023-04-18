Наташа Королева призналась, что после первой репетиции в костюме Мышонка потеряла 2 кг

В первом полуфинале шоу "Маска" на сцене появились два новых персонажа - Мышонок и Мумия. В итоге покинул проект Мышонок, которым оказалась Наташа Королева.

Артистка призналась в соцестях, что ее неоднократно приглашали принять участие в программе, но не складывалось. Теперь же, явившись на одну лишь репетицию, артистка потеряла 2 кг.

Как отметила певица, хотя общая картинка для зрителей - феерия положительных эмоций, для самих участников проект является большим вызовом.