Netflix раскритиковали за темнокожую Клеопатру в новой исторической документалке

Netflix показал трейлер исторической документалки «Африканские королевы». Фильм продюсирует жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит. Картина еще не успела выйти, однако спровоцировала в Сети бурные обсуждения.

Клеопатру сыграла Адель Джеймс. Выбор артистки связан с теорией о том, что у царицы есть африканские корни. Впрочем, историки считают, что Клеопатра — происходившая из династии Птолемеев гречанка.

Экс-министр древностей Египта Захи Хавасс эту ленту назвал фальсификацией фактов. Он считает, что египетская цивилизация не имеет африканское происхождение. Это является ложью, которую продвигают темнокожие американцы.

В Сети появился петиция против фильма. Авторы петиции не имеют ничего против темнокожих, хотя выступают за исторические точности.

Добавим, что Netflix пока что от премьеры не отказался. Документальный проект выйдет на экраны 10 мая.