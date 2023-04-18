Певец Филипп Киркоров обозначил свое отношение к шуткам иноагента Максима Галкина

Сбежавший из Российской Федерации шоумен и пародист Максим Галкин✱ (признан иноагентом) продолжает оскорблять бывших коллег по шоу-бизнесу. Досталось от комика Филиппу Киркорову.

Однако, как признался артист, выпады юмориста его совсем не задевают. В ходе одного из зарубежных выступлений муж Примадонны заявил, что исполнителю популярного хита «Зайка моя» нужно отправиться в зону проведения СВО в своих прославленных полупрозрачных колготках ради примирения конфликтующих сторон.

«Ради сохранения мира, если нужно, пойду на передовую даже в колготках. Меня ничем не испугатm. Я на это пойду», — ответил Киркоров в эфире программы канала НТВ «Ты не поверишь!».

Говоря на эту тему, артист также признался, что порой расстраивается, но не «из-за такой ерунды».