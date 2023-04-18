Певец РФ Миша Марвин и Ханна показали постельные сцены в видеоклипе на новую песню «Финал»

Миша Марвин и Ханна недавно выпустили совместную песню «Финал». Поклонники с восторгом встретили эту композицию, а теперь артисты обрадовали фанатов премьерой клипа на хит. Представлен ролик был сегодня.

Аннотацией к видео послужила строчка «вся твоя любовь - бесконечный скандал» из новой композиции. Клип получил статус «скандального», так как в нем есть немало постельных сцен с участием Миши и Ханны. Судя по видео, весь клип герои ссорятся в разных локациях. Также Марвин и девушка танцуют и занимаются любовью.

Следует сказать, что «Финал» является не первой совместной песней. Исполнитель и супруга Пашу три года назад выпустили хит «Французский поцелуй». Его считают одним из самых популярных синглов в этом дуэте.

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