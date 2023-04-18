Певица из РФ Слава поделилась первыми кадрами с прогулки с новорожденным внуком

42-летняя певица Слава 30 марта 2023 года впервые стала бабушкой. Она находилась рядом с дочерью Александрой после появления на свет первенца. А вот на выписке не присутствовала из-за неожиданной болезни.

Для того, чтобы компенсировать это, артистка собрала близких в своем доме. В социальной сети исполнительница охотно поделилась подробностями времяпровождения. Звезда опубликовала ролик, на котором гуляет вместе со сестрой Еленой и внуком. Молодую маму обрадовало то, что она на время отдала сына маме и тёте.

По словам Александры Морозовой, первые недели ей дались очень непросто, она лишилась сна. Слава тоже счастлива от общения с малышом. Она призналась, что помогать наследнице заботиться о младенце ей в радость.

"Поменяла первый бабульский памперс. Вроде удачно. Ура!" - написала знаменитость, добавив фото с сестрой и новорожденным мальчиком на руках.