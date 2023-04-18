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Поэтесса из РФ Наталья Касимцева проинформировала о написании новой песни «Алла будет петь»

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Поэтесса из РФ Наталья Касимцева проинформировала о написании новой песни «Алла будет петь»
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Фото из открытых источников

В честь 74-го дня рождения сбежавшей из РФ Аллы Пугачевой на днях вышла новая песня «Алла будет петь». Композицию исполнила  дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Поэтесса Наталья Касимцева оправдалась за написание трека.

«Дело в том, что текст к песне «Алла будет петь» написан очень давно, он был отдан Алле Пугачевой еще много лет назад. До всего того, что произошло с тех пор в жизни страны и людей. Поэтому, текст не отражает мою позицию, да и слова нет там о политике и ситуации в мире», – сказала поэтесса.

По словам Касимцевой, она создала композицию, которая по-настоящему отражает ее позицию. Речь идет о песне «Родина-Мать», которую исполнил Григорий Лепс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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