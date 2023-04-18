Pravda.Ru: Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева опровергла слухи о расставании с супругом

Экс-участница женской музыкальной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вернулась назад в Россию без своего супруга. Этим самым певица спровоцировала новую волну слухов о разводе. Портал Pravda.Ru раскрыл, правдивые эти сплетни или нет.

В социальных сетях артистка последние несколько раз позировала перед фотокамерами без обручального кольца на правой руке. Это лишь подогрло домыслы поклонников о расставании с мужем. До этого Альбина несколько недель вместе с супругом и сыном отдыхали на заграничном горнолыжном курорте.

Но на последнем снимке на безымянном пальце правой руки у 44-летней исполнительницы можно разглядеть наличие кольца. Таким образом Джанабаева дала понять, что у них с Меладзе в семье все хорошо.