Приемная дочь актрисы Чулпан Хаматовой переезжает в Америку

Чулпан Хаматова сейчас живет в Латвии вместе с дочерьми: 21-летней Ариной, 20-летней Асей и 13-летней Ией.

Между тем, КП выяснил, что в семье артистки грядут важные события. Средняя наследница актрисы получила грин-карту США и планирует переехать в Америку. Однако, как известно, грин-карты россиянам в свете последних событий получить нереально.

По данным экспертов, есть семь способов уехать в Шататы по грин-карте. Первый - ежегодная визовая лотерея Green card, однако время опубликования результатов не подошло, поэтому это исключено. Остается шесть других оснований: брак с гражданином Америки; воссоединение со своей семьей; статус беженца; инвестиция в бизнес на территории Штатов; трудоустройство или выдающиеся способности. Каждый вариант трудоёмкий, дорогой, долгий.

Не исключено, что девушка получила политическое убежище. Но есть другой вариант: воссоединение со своей семьей. Лица до 21 года воссоединиться могут только с родителями. И здесь нужно вспомнить, что Ася - это не родная дочь Хаматовой: Чулпан забрала девочку-сироту из Дома малютки в 2003 году.