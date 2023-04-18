РИА Новости: чем сейчас занимаются артисты РФ, которые осудили СВО ВС, но остались в России

После начала СВО ВС РФ знаменитости разделились на 3 лагеря. Одни поддержали специальную операцию, вторые - осудили действия властей и уехали из России, а третьи - осудили такое решение, однако остались на родине. РИА Новости выяснило, чем занимаются те артисты, которые осудили СВО, хотя после этого остались жить в России.

К примеру, Данила Козловский не поддержал СВО, однако по-прежнему работает в РФ. На некоторое время актер уехал в Америку, но вскоре вернулся домой, где продолжил играть в театре и сниматься в кино.

Ксения Раппопорт осудила СВО, но осталась в России, из-за чего подверглась жесткой критике. После этого решила уехать в Италию, хотя вскоре вернулась назад. Артистка снимается в кино, хотя ее театральная карьера сейчас под большим вопросом. Депутат Кузнецов обратился к властям Петербурга с требованием запретить артистам участие в постановках. Сейчас этот вопрос решает Минкульт.

Лия Ахеджакова поддерживает Украину и негативно высказывается о правительстве России. В кино она давно не снималась, хотя была задействована в "Современнике". Но после отмены последней постановки с ее участием ушла навсегда из театра.

Диана Арбенина и ее "Ночные снайперы" планировали тур по городам России весной, но из-за антироссийской позиции группы концерты решили отменить.







