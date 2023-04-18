Шансонье РФ Михаил Шуфутинский рассказал про брак с молодой женой Светланой Уразовой

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки,
Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры
На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на
В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что
Бывший солист популярной поп-группы «На-На» Владимир Левкин сделала шокирующее заявление. Он рассказал, что его 29-летняя дочь Виктория в настоящее
После начала СВО ВС РФ знаменитости разделились на 3 лагеря. Одни поддержали специальную операцию, вторые - осудили действия властей и уехали из
В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора
Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают
Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.
Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина