Шансонье РФ Михаил Шуфутинский рассказал про брак с молодой женой Светланой Уразовой

В сентябре 2020 года Михаил Шуфутинский в третий раз женился. Избранницей исполнителя стала танцовщица и хореограф Светлана Юразова, которая младше его на 30 лет. Впрочем, разница в возрасте не смущает влюбленных.

75-летний шансонье РФ откровенно поделился подробностями личной жизни в эфире передачи «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Во время беседы с Борисом Корчевниковым Шуфутинский отметил, что далеко не все родственники приняли молодую супругу. С недоверием к девушке отнесся сын артиста Антон.

«С Антоном мало общалась, все время он жил там. У нас не сложились отношения с его супругой. Знаете, может это женская ревность, что в семье есть теперь молодая женщина не только она теперь молодая. Ну шучу, конечно же, там нет тепла, не исходит. Просто контакт», - признался музыкант.