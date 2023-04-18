Стала известна дата выхода нового сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

В новом комедийном телесериале «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» зрители «подслушают» мысли Гарика Харламова, Дмитрия Нагиева, в новых образах увидят Максима Виторгана и Екатерину Варнаву, а также станут участниками разговоров неизменной актерской четверки.

Создатели проекта пообещали, что всего будет восемь єпизодов разговоров о личном и важном. В этот раз главные герои остались на выходные дома и погуляли по Москве. В кадре будут появлятся новые персонажи, кроме привычной четверки в лице Леши, Славы, Камиля, Саши. Органично влился Дмитрий Нагиев.

По словам одного из соавторов сценария Ростислава Хаита, первый эпизод выйдет уже 24 апреля в онлайн-кинотеатре Start 24. Впервые фильм «О чем говорят мужчины» на экранах появился в 2010 году.