Стало известно имя очередного участника реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Уже второй месяц на канале ТНТ продолжается экстремальный реалити-проект, в котором отечественные звезды терпят голод и выживают в суровых условиях ради приза – 5-ти миллионов рублей.

Сегодня стало известно о том, что в минувшее воскресенье, 16 апреля, покинул шоу Иван Пышненко. Один из самых ярких участников на проекте неожиданно для всех получил большое количество голосов. За место в шоу в седьмом выпуске актер боролся с Игорем Ознобихиным. Участникам необходимо было освободить руки, затем открыть все замки в ящике, который наполнен разными африканскими насекомыми.

