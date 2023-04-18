Алла Михеева и Иван Ургант с командой отпраздновали 11-летие шоу «Вечерний Ургант»

Первый выпуск развлекательной программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 16 апреля 2012 года. В этот день автор передачи отмечает день рождения. В 2023 году команда проекта не праздновала в эфире Первого канала эту дату.

Однако на днях Иван Ургант собрал коллег в московском заведении. Среди приглашенных была Алла Михеева. Соведущая шоумена опубликовала в соцсети ролик, снятый на празднике. Она поделилась с фанатами, как они отпраздновали 45-летие ведущего и 11-летие с момента первого выхода шоу на ТВ.

«Люблю всех до неба. Семья «ВУ», — подписала кадры Михеева.