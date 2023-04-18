Замвоенкома Чирков: электронные повестки начнут приходить свердловчанам с 1 октября

Свердловчане, которые подлежат призыву в армию, с осени будут получать электронные повестки. Именно 1 октября стартует новая призывная кампания. Однако, перед этим должно выйти распоряжение областного правительства и Минобороны России. Об этом сообщил сегодня Сергей Чирков, заместитель областного военкома.

«Когда придут электронные повестки? После того, как правительство Свердловской области примет соответствующее постановление, и когда Министерство обороны России издаст соответствующий приказ. Тогда будет какое-то у нас понимание. Как заявили в Министерстве обороны, будет это не ранее осени», — отметил Чирков.

При этом заместитель военкома не уточнил, это будет осуществлено при помощи «Госуслуг», SMS или телефонных звонков. Для этого еще предстоит изучить распоряжение федеральных властей.