Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках сериала «Почка»

На экраны вышел российский сериал «Почка». Он рассказывает о карьеристке, которой нужна пересадка органов. Помочь в этом вопросе девушке могут родственники, с которыми она давно не общалась.

Главная роль в сериале досталась Любови Аксеновой. Ее соперницу сыграла актриса Юлия Марченко. Как призналась сама Юлия «СтарХиту», в реальной жизни с Любовью Аксеновой у них сложились прекрасные отношения.

С Любовью, сыгравшей Наташу, мы сработались, радовались неожиданным поворотам в развитии персонажей. Поэтому соперничали мы лишь на экране. В реальной жизни ничего подобного не было.

Также звезда добавила, что большая часть творческой группы являются ее друзьями, коллегами из Питера. Марченко была очень рада присоединиться к команде. Кроме того, ей было интересно играть такого необычного персонажа.