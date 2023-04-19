101-летний житель из Великобритании назвал алкогольный коктейль секретом своей долгой жизни

101-летний Сид Шерринг, который является одним из самых старейших жителей района Уэст-Сомерсет (графство Сомерсет, Великобритания) раскрыл секрет долгой жизни. По словам пожилого британца, он остается в форме благодаря одному алкогольному коктейлю.

Как пишет сегодня издание West Somerset Free Press, Шерринг является любителем скачек. Мужчина часто посещает ипподром, расположенный в городе Тонтон. Несмотря на свой преклонный возраст, старик на протяжении последних 70 лет ходит на скачки и регулярно делает ставки.

Сид, которому вскоре исполнится 102 года, признался, что секретом долголетия считает коктейль, который состоит из двух компонентов - виски и имбирного вина. Долгожитель ежедневно пьет любимый алкогольный напиток.