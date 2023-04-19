Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы на концерте в Санкт-Петербурге

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на
Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры
Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить
Филипп Киркоров впервые решил прокомментировать шутку мужа-комика Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) про него на одном из
В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что
Бывший солист популярной поп-группы «На-На» Владимир Левкин сделала шокирующее заявление. Он рассказал, что его 29-летняя дочь Виктория в настоящее
В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в
В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора
Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.
Представители американского министерства финансов собираются совершить визит в ряд государств европейского союза, а также в Киргизию и Казахстан.