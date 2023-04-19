Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы на концерте в Санкт-Петербурге

Филипп Киркоров дал первый концерт из десяти запланированных в рамках нового гастрольного тура. 55-летний артист появился перед публикой во всем великолепии. Однако изменившийся внешне певец произвел на поклонников не тот эффект, на который он рассчитывал.

Зрители стали разсматриваь изменения Киркорова. В одном из обтягивающих костюмов была отчетливо видна фигура поп-короля. Филипп Бедросович сильно похудел, однако благодаря работе пластического хирурга у него появились более атлетичное телосложение и упругие ягодицы.

Правда, интернет-пользователи начали шутить, что артист носит в костюмах специальные накладные ягодицы. Кроме того, многие из фанатов обратили внимание, что у певца плохо открывается рот, а глаза выпрыгивают из орбит.