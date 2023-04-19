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Дудчак выразил мнение о политике западных государств по отношению к замороженным финансам банков РФ

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Дудчак выразил мнение о политике западных государств по отношению к замороженным финансам банков РФ
В Мире
Политолог Александр Дудчак

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки о решении по замороженным финансам банков и иных юридических организаций Российской Федерации. 

В заявлении министров иностранных дел западных государств отмечено, что эти замороженные финансы так и останутся замороженными, пока не завершится украинский кризис. Дудчак напомнил, что уже периодически поднимается тема передачи этих финансов киевскому режиму. Он полагает, что такое решение принято не будет. 

«О каком восстановлении можно говорить, если Запад делает все, чтобы Украина и дальше разрушалась. Если бы они прекратили то, что они называют помощью, то давно бы уже перешли к восстановлению», – заявил он. 

По его мнению, западные государства опасаются, что это подтолкнет отток иностранных капиталов вследствие их вывода другими государствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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