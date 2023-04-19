Александр Ревва вновь вернулся в Россию и отметился в компании молодых девушек на концерте RU.TV

Александр Ревва, не так давно вернувшийся в РФ, в минувший вторник, 18 апреля, отметился на вечеринке Preparty премии RU.TV. Музыкант как ни в чем не бывало развлекался, исполнял на сцене свои лучшие песни, в том числе хит «Зацепила меня».

При этом компанию исполнителю на сцене составили молодые девушки в провокационных нарядах. Это были участницы одного из шоу-балетов.

Сам артист продемонстрировал присутствующим, что он находится в прекрасной физической форме. Александр появился перед публикой в темной рубашке без рукавов и джинсах. Ревва не стеснялся и нарочито играл своими мускулами.

Напомним, что певец вместе с семьей на время покидал Россию. Шоумен жил в Испании, однако вскоре вернулся в Москву.