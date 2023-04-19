R.Life: Актер РФ Анатолий Белый не планирует отказываться от звания заслуженного артиста РФ

Анатолий Белый, популярный в России актер театра и кино, в минувшем году эмигрировал в Израиль. Он не поддержал решение РФ о проведении специальной военной операции в Украине.

В последнем интервью российский артист сообщил, что несмотря на его побег из страны, он не собирается отказываться от звания заслуженного артиста РФ, поскольку это его «труд».

«Кичиться и говорить «я заслуженный артист», переходить на низкие тона – глупо. Все, что со мной было в России – это моя жизнь, это мой труд, который люблю», – сказал Белый.

Напомни, ранее Анатолий признавался, что ему неприятны обвинения в воровстве. По словам артиста, он звания, как и деньги, получил заслуженно.