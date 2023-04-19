Блогерша Вита Чиковани отказалась писать заявление на Николая Баскова за поцелуй ее груди

Вита Чиковани, которой певец Николай Басков на днях на светском мероприятии страстно поцеловал грудь, отказалась писать в правоохранительные органы заявление на исполнителя за домогательство. Представители артиста объяснили, что у него «просто весна».

Как сказала журналистам девушка, ей все понравилось. Популярная блогерша добавила, что написала об этом песню.

Нужно напомнить, что данный инцидент произошел во врея дня рождения близкой подруги блогерши. Как призналась Вита, Басков ей очень нравится, причем только как музыкант.

Прямо перед поцелуем Чиковани случайно включила камеру. Также звезда соцестей надеется, что эта встреча с Николаем не будет для нее последней.