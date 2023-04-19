Царьград: Афонина проинформировала, кто в РФ стоит за актером Данилом Козловским

Данила Козловский недавно привлек внимание столичной прокуратуры. Актера решили проверить по статье о дискредитации Вооруженных Сил России. В прямом эфире передачи "Мы в курсе" эту ситуацию его ведущей Елене Афониной прокомментировал генеральный продюсер АНО "Музыкальное сердце театра" Дмитрий Калантаров.

Член общественного совета при Министерстве культуры РФ обратил внимание на то, какие картины с участием Данилы в настоящее врнемя находятся в производстве. Среди них фильм по мотивам произведения Бориса Акунина, сбежавшего из России, а также лента кинорежиссера Марюса Вайсберга.

Это создатель "Бабушки легкого поведения" и иных комедий. В восьми фильмах снимался президент Украины Владимир Зеленский. Вайсберг сегодня его считает своим другом и всегда рассказывает, как переживает из-за конфликта, как ему сейчас тяжело. В ленте режиссера заявлен как Данила. Поэтому думаю, что в кинематографе есть свое лобби, которое занимается поддержкой конкретных людей. Козловский - один из них.

- сказал Калантаров Афониной.