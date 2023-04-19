Дети Юлии Пересильд заявили, что хотят отправиться в космос вслед за матерью

Популярная российская актриса, которая сыграла в фильме "Вызов", съемки которого проходили в космосе, сделала заявление. Она сообщила, что ее дочери хотят отправиться в космос вслед за матерью.

По словам актрисы, во взрослом возрасте наследницы намерены побыть в невесомости, как их знаменитая родственница. Но реакция Юлии была категорической: "Только через мой труп!". Пересильд призналась, что не разрешила бы совершить такой поступок, поскольку сниматься в таких условиях невероятно сложно.

Многие удивлены, как знаменитость сохраняла хороший внешний вид в столь экстремальных условиях. По словам артистки, она переживала, что в открытом космосе будет выглядеть ужасно, наподобие "самки тайского пчеловода". По настоянию врача киноактриса надевала на ноги специальные браслеты, которые убирали отеки, регулярно использовала под глаза патчи.

Также Юлия призналась, что ни в одной другой картине не выглядела такой красивой. За это она благодарна Климу Шипенко, поскольку режиссер сумел снять ее с нужных ракурсов.